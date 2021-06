Mondiali skateboard, Lanzi vola a Tokyo: “Così bello, che non sembra vero”

Roma – Trecento volte Italia Team. La squadra olimpica azzurra ha tagliato l’importante traguardo legato al numero dei qualificati verso Tokyo grazie al pass conquistato da Asia Lanzi nello skateboard, specialità street.

Un segnale simbolico: è una delle nuove discipline del programma olimpico che consente di raggiungere il prestigioso obiettivo. È l’ottava volta nella storia tricolore a cinque cerchi che si va oltre quota 300 atleti: è già successo ad Atene 2004 (367), Sydney 2000 (361), Atlanta 1996 (347), Pechino 2008 (340), Barcellona 1992 (318), Rio 2016 (314) e Los Angeles 1984 (312).

Asia Lanzi, nel corso dei Mondiali che si stanno disputando Roma, ha conquistato i punti necessari per entrare tra le prime 20 del ranking, ottenendo aritmeticamente la certezza del biglietto per volare in Giappone. L’azzurra ha commentato con orgoglio: “Emozione straordinaria, arrivata in modo così particolare che ancora non riesco a rendermene conto. Dedico il risultato alla mia famiglia”. Lo skateboard aveva già qualificato due atleti nel Park: Ivan Federico e Alessandro Mazzara.

Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 300 (156 uomini, 144 donne) in 27 discipline differenti con 69 pass individuali. (coni.it)

(foto@FISR)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport