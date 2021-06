Nettuno, il Comune a lavoro per gli eventi dell’Estate 2021

Nettuno – E’ stato pubblicato l’avviso relativo all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione degli eventi artistico-culturali da svolgersi nell’Estate 2021, presso il Forte Sangallo di Nettuno. I soggetti interessati potranno far pervenire la propria istanza compilando l’allegato presente al seguente link entro le ore 12 del prossimo 18 giugno 2021. Le domande dovranno pervenire:

a) tramite posta elettronica certificata alla casella protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it,

oppure

b) con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Nettuno sito in viale Matteotti, 37, negli orari di apertura al pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2021.

