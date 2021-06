Ostia, a piazza Gasparri sbarcano musica, spettacoli e letture: ecco quando

Ostia – Otto piazze spesso interessate da episodi di spaccio e criminalità, in otto quartieri di Roma, saranno occupate contemporaneamente con la cultura e con l’arte ogni sabato e domenica di giugno. Ritorna questo weekend “Spaccio Arte”, l’iniziativa promossa da Roma Capitale per contrastare l’illegalità e la criminalità in alcune periferie della città.

Si riparte da San Basilio e da piazza Gasparri a Ostia. Il progetto artistico è realizzato con il supporto organizzativo di Zetema Progetto Cultura e Atac e il coordinamento di Federica Angeli, delegata alle Periferie (leggi qui).

Dopo la prima fase che si è svolta nei mesi scorsi, l’Open Bus di Spaccio Arte riprende dunque il suo viaggio con una importante novità. San Basilio, sabato 5 giugno, e poi piazza Gasparri domenica 6 giugno, ospiteranno (ore 18.30 – 20.30), l’evento centrale della manifestazione con lo spettacolo teatrale di Angelo Maggi insieme a Iron Band dal titolo “Ma cos’è questa crisi”.

Contestualmente, le piazze e le vie di tutti i quartieri interessati (San Basilio, Ostia, Corviale, La Rustica, Primavalle, Tor Bella Monaca, Romanina e Spinaceto) saranno pedonalizzate e saranno animate con musica, spettacoli, teatro, cabaret, letture e attività sportive dedicate a tutti.

“Con Spaccio Arte coniughiamo cultura e sicurezza, due fattori determinanti per la crescita di una città”, racconta la sindaca di Roma Virginia Raggi. “È un messaggio forte rivolto a chi occupa illegalmente queste zone con le attività di spaccio e un segnale di speranza e di vicinanza delle istituzioni alle persone oneste”.

“La criminalità, infatti, la combattiamo sia con azioni di prevenzione e contrasto, grazie al grande impegno di forze dell’ordine e magistratura, sia riportando la bellezza e l’arte in alcune aree per troppo tempo dimenticate – sottolinea Raggi -. ‘Spaccio Arte’ è solo un tassello di un percorso più ampio per riconsegnare decoro e dignità alle periferie romane, partendo dalla voglia di riscatto che abbiamo raccolto incontrando tanti cittadini”.

“Occupando contemporaneamente le otto piazze di spaccio sarà impossibile comprare droga per tutti i sabato e le domeniche di giugno“, spiega la delegata alle Periferie Federica Angeli. “Un’operazione che farà perdere complessivamente 11 milioni di euro ai clan. È una lotta alla mafia da parte delle istituzioni che non ha precedenti. Con la bellezza, l’arte e la cultura ci riprendiamo luoghi, piazze e strade che sono nostri, non dell’Antistato. E lo facciamo occupando fisicamente e impedendo alle mafie di lavorare”.

Il programma

Orario: 18.30 – 20.30

5 giugno

San Basilio (Municipio IV)

via Carlo Tranfo, via Girolamo Mechelli, piazza Aldo Bozzi, via Gigliotti

Spettacolo-concerto: “Ma cos’è questa crisi”

6 giugno

Ostia (Municipio X)

piazza Willy Ferrero (piazza Gasparri)

Spettacolo-concerto: “Ma cos’è questa crisi”

12 giugno

Tor Bella Monaca (Municipio VI)

via dell’Archeologia, via Amico Aspertini, via di Tor Bella Monaca, via Pietro Anderloni

Spettacolo-concerto: “Ma cos’è questa crisi”

13 giugno

Corviale (Municipio XI)

via Marino Mazzacurati, via Poggio Verde

Spettacolo-concerto: “Ma cos’è questa crisi”

19 giugno

La Rustica (Municipio V)

via Dameta, largo Augusto Corelli, via Delia, via Castel di Ieri

Spettacolo-concerto: “Roma mia”

20 giugno

Primavalle (Municipio XIV)

piazza Clemente XI, via Federico Borromeo

Spettacolo-concerto: “That’s swing folks!”

26 giugno

Romanina (Municipio VII)

via Biagio Petrocelli (dal parco dei Tricicli), via Napodano, via Maso Finiguerra, via Schiavonetti

Spettacolo-concerto: “That’s swing folks!”

27 giugno

Spinaceto (Municipio IX)

via Salvatore Lorizzo, via Caduti della Resistenza

Spettacolo-concerto: “Roma mia”

