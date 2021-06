Cedole librarie, pubblicato l’elenco delle rivendite accreditate a Latina

Latina – È stato pubblicato sul sito del Comune di Latina, nella sezione “Diritti a Scuola”, l’elenco delle librerie e cartolibrerie accreditate per la fornitura, a carico del Comune, di libri di testo agli alunni delle scuole primarie per l’anno scolastico 2021/2022.

“Da due anni – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianmarco Proietti – il servizio denominato “Libro Aperto” è stato completamente informatizzato: sarà sufficiente comunicare alla libreria accreditata il nome del bambino o della bambina e la scuola frequentata per avere i libri di testo, senza alcun passaggio intermedio.

Una rivoluzione se si pensa che solo tre anni fa si facevano file per ritirare moduli che dovevano essere consegnati a mano. Quest’anno, inoltre, sono stati anticipati i tempi per consentire alle famiglie di ritirare i libri per il prossimo anno scolastico già a partire dal prossimo 18 giugno. Un modo per evitare stressanti corse in prossimità dell’inizio della scuola e per sostenere le librerie”.

“Libro Aperto” è anche il simbolo di una progettualità che prevede l’accreditamento delle sole rivendite che non hanno al loro interno slot machine e videopoker o che comunque non distribuiscono lotterie e giochi a premi in denaro, in attuazione del Regolamento comunale delle sale giochi e giochi leciti per il contrasto e la prevenzione del GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) approvato dal Consiglio Comunale nel 2017”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina