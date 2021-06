Fiumicino, i residenti delle Pleiadi scrivono al Sindaco: “Abbiamo bisogno di un alimentari”

Fiumicino – “Abbiamo bisogno di reperire beni di prima necessità: per questo motivo, come residenti, abbiamo voluto iniziare una raccolta firme per sollecitare il Sindaco e l’Amministrazione comunale a risolvere un problema che da anni affligge i residenti, soprattutto quelli più fragili e privi di una rete familiare che li sostenga”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dai residenti del quartiere Pleiadi, a Fiumicino.

“Nella zona di Pleiadi – spiegano – sono presenti circa 1400 nuclei familiari, molti sono anziani con problemi di deambulazione o privi di auto. La mancanza di avere la possibilità di poter acquistare nella zona alimenti primari come il latte, il pane o prodotti essenziali per igiene personale colpisce tutti anche le famiglie con bambini. Attualmente il nostro problema è anche aumentato a causa della chiusura del supermercato all’interno del centro commerciale di Parco Leonardo (leggi qui) creando un grande disagio anche a chi risiede lì”.

“Nella raccolta firme proponiamo al sindaco Esterino Montino che l’unico locale rimasto ancora libero nella zona Pleiadi (quello adiacente al Centro anziani in via Copenaghen) venga dato in concessione con lo scopo di aprire un minimarket“.

“Il Comune – sostengono – ha già dato in altre zone concessione di locali e chioschi per la vendita di alimenti e quindi può facilmente adibire quel locale a fornire quel servizio che riteniamo essenziale per il nostro quartiere. Nei prossimi giorni per la raccolta firme organizzeremo anche dei banchetti e se sarà necessario anche dei sit-in presso il palazzo comunale. Siamo aperti al dialogo ma determinati ad avere soluzioni adeguate al problema e non come fatto finora con dei finti mercatini (un banco di verdura) una volta a settimana”.

