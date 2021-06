Formia, rissa con manganello in un ristorante: “Daspo Willy” per due giovani

Formia – Il continuo monitoraggio dei soggetti pericolosi effettuato dalla Divisione Anticrimine ha consentito al Questore di Latina di emettere altri due provvedimenti Daspo Willy, che vietano l’accesso nei locali pubblici a chi è stato condannato o denunciato per reati commessi all’interno o nelle vicinanze di bar, ristoranti, pizzerie, sale gioco, discoteche.

I destinatari della misura sono due giovani di Formia di 18 e 20 anni, denunciati in stato di libertà lo scorso mese di maggio dopo essersi resi responsabili di una brutale aggressione nei confronti di due giovani, per futili motivi, avvenuta davanti ad un noto ristorante situato nell’area della movida formiana.

Nella circostanza i due usarono per il pestaggio anche un manganello e misero a soqquadro il locale, creando una grave turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica per la presenza di numerosi giovani avventori.

Il provvedimento del Questore durerà un anno e riguarda il territorio di Formia: in caso di violazione, i due rischiano la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia