Gaeta, partiti i lavori di rifacimento di via Nardone

Gaeta – Proseguono speditamente i lavori di rifacimento dell’asfalto in diverse vie e strade di Gaeta. Ora è il turno di via Nardone, nel quartiere Sant’Erasmo.

Una strada che collega via Faustina con via Angioina quotidianamente percorsa dal personale della Guardia di Finanza in servizio presso le Caserme “Mazzini” e “Cavour”, dai numerosi residenti e da tanti turisti che si recano nella parte alta del centro storico di Gaeta per recarsi in preghiera presso i luoghi di culto e per ammirare i monumenti e siti d’interesse storico e culturale.

“Il rifacimento di via Nardone – spiega il sindaco Cosmo Mitrano – ci permette di migliorare la percorribilità in un tratto particolarmente frequentato e che congiunge la parte bassa con quella alta del centro storico di Gaeta. Si prosegue, quindi, con una manutenzione complessiva ed articolata delle strade cittadine che proseguirà con altri interventi mirati a restituire una più sicura percorribilità di auto, mezzi e persone. Ad oggi gli interventi programmati nei mesi scorsi ci hanno permesso di riqualificare strade e vie del centro alla periferia”.

“Completati gli interventi in via Nardone – commenta l’assessora alle Manutenzioni Stradali Gianna Conte – si prosegue con il rifacimento della segnaletica stradale in un’ottica non solo di manutenzione ma anche di riqualificazione degli spazi pubblici. Lavori – conclude Conte – che proseguiranno nei prossimi giorni su Corso Italia, un’altra arteria stradale molto importante ed oggetto di interventi di restyling”.

