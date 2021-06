Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il momento di massima espansione dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale e l’Italia avviene in queste ore, mentre già da sabato giungeranno i primi intoppi, anche se non dappertutto. Basterà infatti un lieve cedimento del perimetro settentrionale dell’alta pressione per permettere ad un’ansa depressionaria in movimento da ovest ad est sull’Europa centrale di rendere gradualmente più instabile il tempo su parte delle regioni settentrionali e centrali. La maggior copertura nuvolosa e le precipitazioni associate saranno anche causa di un certo ridimensionamento delle temperature, senza però coinvolgere il Sud Italia, dove il tempo continuerà a rimanere più stabile con temperature su valori elevati, almeno sabato.

METEO SABATO 05 GIUGNO. I primi segni di un cambiamento si osserveranno già dalle prime ore della giornata, con nubi e piogge o rovesci sulle Alpi occidentali ed una certa nuvolosità su gran parte delle regioni regioni centrali tirreniche, Sardegna compresa, e già qualche piovasco tra Sardegna, Toscana e Lazio. Altrove invece saranno le schiarite a prevalere nella prima parte della giornata. Instabilità destinata ad intensificarsi nel pomeriggio un po’ su tutte le zone alpine e prealpine dove sono attesi alcuni rovesci o temporali, in locale estensione anche alla Pianura Padana tra pomeriggio e sera, specie orientale. Anche sulle zone interne dell’Appennino centro-settentrionale e della Sardegna è atteso qualche scroscio pomeridiano, mentre nubi irregolari interesseranno il resto del Centro, più frequenti sul lato tirrenico anche qui con qualche locale piovasco non escluso. Sul Sud Italia sole offuscato da stratificazioni alte in transito e qualche addensamento in più sull’Appennino. Temperature massime in lieve calo al Nordovest e sulle regioni tirreniche, pressoché stabili altrove con massime fino a 32/33°C su Romagna, zone interne della Sicilia orientale e Tavoliere.

METEO DOMENICA 06 GIUGNO. Insisterà una certa instabilità su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, anche più accentuata rispetto al sabato, in particolare su Liguria, Triveneto, est Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche con occasione per rovesci e temporali a tratti di forte intensità, specie nel pomeriggio, e con successivo coinvolgimento anche di Lazio ed Abruzzo. Precipitazioni che tenderanno però ad attenuarsi nel corso della giornata a partire dal Nordovest. Meglio al Sud, pur con cieli a tratti sporcati dal passaggio di nubi alte e stratificate, più estese in Campania, con qualche piovasco localizzato. Temperature in ulteriore calo su buona parte del Centro-Nord, senza variazioni particolari o in lieve calo al Sud.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: transitano nubi medio-alte talvolta compatte, specie nel corso del mattino, quando saranno possibili delle deboli precipitazioni di passaggio sul Lazio e bassa Toscana. Tendenza a maggiori aperture nella seconda parte del giorno, tra sole e qualche nube sparsa; variabilità diurna sulle aree Appenniniche e prospicienti (specie Toscane), associata a locali piovaschi. Contesto climatico ancora caldo, ma con temperature massime in leggero calo. Venti meridionali moderati al pomeriggio, su coste, medio-bassa Toscana e Umbria orientale. Mare poco mosso.

DOMENICA: le condizioni atmosferiche tendono rapidamente a peggiorare su Toscana, Umbria e Lazio a causa di infiltrazioni instabili di matrice atlantica, che sfruttando a pieno il potenziale energetico offerto dagli elevati gradienti termici e igrometrici degli scorsi giorni determinerà rovesci e temporali diffusi tra pomeriggio e sera. Possibilità di locali gradinate. Temperature massime in calo. Venti meridionali in rinforzo dal pomeriggio, specie sui settori occidentali, quindi lungo le coste, e successivamente nelle aree interne della Toscana e sull’Umbria; possibili forti raffiche in corrispondenza di sviluppi temporaleschi. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Alta pressione nella giornata di venerdì a garanzia di tempo stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento diurno in appennino associato a radi piovaschi. Nubi stratificate in transito, a partire dai settori costieri nel corso della sera. Clima caldo, con punte di 30-32°C. Graduale cedimento dell’alta pressione ad iniziare da sabato, per una giornata caratterizzata dalla presenza di maggiore nuvolosità in transito tra la notte ed il mattino, associata a deboli piogge tra Lazio e Bassa Toscana. Seguirà un pomeriggio tra sole e nubi sparse, salvo variabilità diurna sulle interne (specie Toscane) e appenniniche, dove avremo lo sviluppo di locali piovaschi. Condizioni meteo in peggioramento nella giornata di domenica, complici infiltrazioni instabili di matrice atlantica, che renderanno la giornata a tratti perturbata con rovesci diffusi e locali temporali, tra il pomeriggio e la sera, su Toscana, Umbria e Lazio. Possibili locali grandinate. Temperature massime in calo di qualche grado. Nei giorni a seguire continuerà l’instabilità tra tardo mattino e tardo pomeriggio, più spiccata e vivace sulle zone interne.

