“Per te, donna”: a Gaeta una serata di beneficenza per sostenere il progetto “Casa Bakhita” della Caritas

Gaeta – Si intitola “Per te, donna”, l’evento ideato dall’Associazione Cajè, dedicato all’amore e alla donna. L’appuntamento si terrà mercoledì 9 giugno alle ore 19.00 a Gaeta (LT) sulla terrazza del Bastione La Favorita. “Per te, donna” vuole celebrare ed esaltare l’amore puro attraverso le modelle di Janvier Atelier di Formia in abito bianco e scarpe rosse e la lettura di alcune poesie di Caterina Uttaro. Vi sarà anche uno speciale buffet apericena a cura di Stato Brado ristorante braceria e del bar La Villa.

“Insieme rifletteremo su come una relazione sana può crescere e consolidarsi oppure trasformarsi in un amore sbagliato”, spiega Valeria Camelio, Presidente dell’Associazione Cajè. Ospiti della serata la Delegata alle Politiche sociali del Comune di Gaeta Lucia Maltempo e la mediatrice familiare Maria Rosaria Sasso. A fine serata, parte del ricavato sarà devoluto al Progetto Casa Bahkita della Caritas diocesana di Gaeta che sarà presentato dalla coordinatrice, la professoressa Maria Giovanna Ruggieri. Ad arricchire il programma l’esibizione dell’A.S.D. Scuola di danza Be art di Formia, con il contributo di Lauria Cesira – Make up Artist e Hairprofashional di Gaeta.

L’associazione Caje’ ringrazia inoltre le attività commerciali e gli sponsor di Formia e Gaeta che hanno contribuito alla realizzazione della serata di beneficenza. I posti sono limitati: per partecipare all’evento occorre prenotarsi al numero 3451006161.

(Il Faro online) foto Maria Vaudo

