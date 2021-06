Roland Garros, Sinner e Musetti volano agli ottavi di finale

Parigi – L’Italia tra i grandi otto del Roland Garros. E con due eccezionali atleti che stanno macinando punti e conquistando consensi nel circuito Atp. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono qualificati agli ottavi di finale del torneo, battendo rispettivamente Marco Cecchinato (altra stella azzurra del circuito) e lo svedese Mikael Ymer. Partite impegnative ed emozionanti sotto il cielo di Parigi.

I due tennisti azzurri hanno dato il meglio, dando il via alla danza dei sogni. Ma i sogni si scontreranno con i campioni del mondo del tennis. Musetti affronterà Djokovic e Sinner giocherà con Nadal. Due dei della disciplina, per due esordienti che sono carichi per conquistare traguardi ambiziosi. Sinner ha battuto Ymer in tre set con 6-1, 7-5, 6-3 finale in tabellone, in un match di due ore e venti. Musetti si è scontrato nel derby italiano con Berrettini. Ha avuto la meglio il primo con il risultato finale di 3-6, 6-4, 6-3, 3-6, 6-3 in poco più di tre ore.

