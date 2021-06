Città del Vaticano – Prosegue in Vaticano il processo sui presunti abusi sui chierichetti del Papa. Un0udienza che si è svolta nella nuova sala allestita nei Musei vaticani, molto più ampia rispetto alla sede del Tribunale vaticano. L’ingresso è indipendente rispetto ai Musei ed è stata allestita in modo funzionale. Garantito il distanziamento Covid.

Il Presidente del Tribunale, Giuseppe Pignatone, ha esordito proprio con “un ringraziamento al Governatorato e alla direzione dei Musei vaticani. In quest’aula – ha sottolineato – si può lavorare nel rispetto delle norme Covid”. E a pochi passi dalle sale che ospitano i grandi capolavori dell’arte sono stati ascoltati quattro testimoni: don Giuliano Zanotta, don Daniele Pinton, don Giampaolo Cozzi, don Alessio Primate e don Ambrogio Marinoni.

L’udienza

Con un’ordinanza, il tribunale ha rigettato l’istanza per l’acquisizione di un verbale dei carabinieri, che avevano ascoltato don Daniele Pinton, “in quanto la sua testimonianza è stata escussa” dallo stesso tribunale vaticano, ha detto Pignatone. Respinta anche l’istanza di una perizia calligrafica sulla firma del vescovo Diego Coletti su una lettera in cui sollecitava l’anticipazione dell’ordinazione di Gabriele Martinelli, lettera che lo stesso vescovo stracciò. Il tribunale ha ritenuto questa perizia “non necessaria”.

La prossima udienza è stata fissata la mattina di giovedì 15 luglio per ascoltare tre testimoni (don Stabellini, Ivan Gambelli e Domenico Parrella) e per iniziare la discussione che potrebbe essere completata il 16 luglio. Poi l’appuntamento è “dopo le ferie, per le eventuali repliche e la sentenza”, ha detto Pignatone. Il Tribunale vaticano è infatti chiuso, per la pausa estiva, fino al 20 settembre.

“Martinelli aveva un atteggiamento ineccepibile”

Il primo ad essere ascoltato è stato don Giampaolo Cozzi, sacerdote della diocesi di Como, già sentito dalla stessa diocesi il 10 gennaio 2018. Nel 2016 ci fu una relazione in cui si presentavano gli accordi tra il rettore del Preseminario, don Radice, la diocesi di Como e il seminario francese sull’ordinazione di Gabriele Martinelli e Francesco Vicini, in previsione del cambio di vescovo di Como. Nell’accordo si parlava di un anno di pastorale per quella della diocesi in cui sarebbero stati incardinati. Don Enrico presentò a tutti una lettera in cui sembrava che i due ragazzi sarebbero stati ordinati diaconi a settembre, prima delle dimissioni del vescovo. Cozzi uscì dalla riunione e chiamò il vicario generale della diocesi, don Zanotti.

“All’epoca don Radice aveva lasciato il Preseminario e aveva degli incarichi in diocesi, aiutava il vescovo in segreteria. Martinelli e Vicini sono poi stati ordinati più tardi, il 29 novembre (giorno di ricorrenza per l’Opera don Folci) 2016, dal nuovo vescovo appena entrato in diocesi”, ha detto Cozzi, facendo poi riferimento a una lettera anonima, datata 2012, in cui si denunciano atti di abusi di don Radice nei confronti di alcuni seminaristi, ma Pignatone lo ha subito interrotto: “Quella lettera è estranea al processo”.

Ha poi ricordato l’ipotesi di ospitare in seminario universitari in ricerca di vocazione, partita dal soggiorno di due sacerdoti dell’Aquila, don Pinton e don Epicoco, che risiedevano in Preseminario per alcuni giorni alla settimana, quando studiavano a Roma (per alcuni mesi del 2012 e del 2013). Cozzi ha riferitoe di aver ricevuto un’email con un ipotetico orario di una giornata-tipo per i ragazzi più grandi. Comastri però disse di no al progetto, “non vedeva opportuna la presenza di universitari”.

Ha quindi raccontato un aneddoto su don Daniele Pinton: “Don Pinton mi mandò una foto di Martinelli che accendeva delle candele, con una frase in inglese e un termine che non sapevo cosa significasse, ma iniziava con la lettera ‘W’. A richiesta di spiegazioni mi disse: ‘sostituisci la lettera W con la lettera ‘D’ e avrai la traduzione in inglese dell’organo maschile”. Cozzi ha detto che Pinton fu allontanato dal Preseminario perché ritenuto “non adatto alla vita di comunità”. E su Martinelli commenta: “Aveva un atteggiamento ineccepibile”.

“Comportamenti inappropriati? Che io sappia no”

Ad essere ascoltato dal Tribunale vaticano è stato poi don Giuliano Zanotta, vicario generale alla diocesi di Como dal 2007 al 2017. Alla domanda se fosse a conoscenza di “comportamenti inappropriati” da parte dell’imputato Gabriele Martinelli, ha risposto: “No, assolutamente no”.

Le domande sono state in gran parte incentrate sulla lettera del vescovo di Como, mons. Diego Coletti, nella quale sollecitava l’ordinazione di Martinelli, insieme a Francesco Vicini. La lettera fu disconosciuta dallo stesso vescovo che la stracciò. Don Enrico Radice, l’ex Rettore, è infatti accusato di aver inviato una falsa lettera a nome dello stesso vescovo, su carta intestata della diocesi, in cui annunciava l’imminente ordinazione sacerdotale di Martinelli.

Ma secondo don Zanotta “è probabile che lui”, il vescovo, “l’abbia firmata e timbrata”, già aveva segni della malattia, “dimenticava anche le cose a breve termine”. Siccome quella lettera contraddiceva una sua disposizione precedente “l’ha stracciata perché la riteneva incompatibile” con quella precedente disposizione, “forse no perché non la riconoscesse”. Secondo Zanotta episodi simili erano accaduti anche per altre questioni.

“Veniva preso in giro per atteggiamenti omosessuali”

“Ero uno dei più grandi e il rettore mi concedeva responsabilità legate all’ordine dei servizi in basilica, ma non avevo poteri istituzionali. Per prassi consolidata c’erano differenze tra seminaristi, dettate da esperienza ed età. Il servizio liturgico per me era fondamentale, era uno dei principali motivi per cui avevo deciso di frequentare quel Preseminario. Le messe Pontificie che servivamo, all’epoca, erano tre: il 29 giugno, quella per i cardinali e i vescovi defunti e il Battesimo del Signore nella Cappella Sistina”, ha detto invece don Alessio Primate, ex seminarista.

“Quando Martinelli entrò in seminario io avevo 18 anni, lui era già era carismatico, diligente, aveva virtù organizzative. Non l’ho mai visto imporre angherie agli altri. Da amico, percepivo che aveva atteggiamenti omosessuali e per questo veniva preso in giro, nei suoi confronti si utilizzavano anche nomignoli femminili. Delle lettere di denuncia contro Martinelli avevo sentito parlare, ma non gli ho mai chiesto nulla perché davo per scontato che non fosse vero, so però che lo rendevano inquieto. Da don Radice ho sempre percepito un atteggiamento paterno e troppo buono, tendeva ad affezionarsi. Quando è morto il mio fratello gemello, nel 2010, mi è stato molto accanto, era disponibile anche se non c’era un grande dialogo con i seminaristi”, ha aggiunto davanti al Tribunale.

La testimonianza del confessore

Quindi, ad essere ascoltato, è stato don Daniele Pinton, sacerdote dell’Aquila. Era stato alunno del Preseminario ma poi mandato via ed era tornato, da sacerdote, per dimorare alcuni giorni a settimana mentre frequentava l’Urbaniana. Lui con don Luigi Maria Epicoco aveva elaborato la proposta di portare gli universitari al Preseminario.

Nell’investigatio previa, letta durante l’udienza, aveva parlato di Martinelli come del “deus ex machina” del Preseminario che “godeva della fiducia incondizionata di don Radice”, l’ex Rettore. Della presunta vittima parla come di “un ragazzo buono, disponibile, introverso”. Don Pinton è stato confessore della presunta vittima. Premettendo di non poter riferire di quello che il giovane gli ha detto in confessione, ha riferito che gli aveva parlato della vicenda abusi dopo il clamore mediatico perché “disse di aver ricevuto una telefonata di Nuzzi che gli suggeriva di nominare Laura Sgrò come avvocato. Era infastidito. Gli consigliai di scegliersi un altro avvocato”.

Poi ha raccontato dell’idea, non andata in porto, di aprire il Preseminario agli universitari: “L’idea è arrivata da don Angelo Magistrelli”, responsabile dell’Opera don Folci e attuale Rettore del Preseminario. “Ci lavorammo io, don Gigi Epicoco, don Marinoni e don Cozzi. Magistrelli ci chiese di tenere all’oscuro, fino a quando non si fosse concretizzata la proposta, don Radice”. Poi “don Angelo ci comunicò che questo progetto non andava avanti perché il cardinale Comastri”, interpellato sul progetto, “non era d’accordo”.

Quando la presunta vittima uscì dal Preseminario, don Marinoni chiese a don Pinton: “Stai vicino a questo ragazzo se ha bisogno. Sono stato prima il suo confessore, poi il suo direttore spirituale”. La difesa di Martinelli, l’avvocato Baffioni gli ha chiesto perché abbia accettato di testimoniare visto che era il confessore della vittima e “i confessori non possono rendere testimonianza né in questo né in altri ordinamenti”, ha detto l’avvocato.

Pignatone non ha ammesso la domanda dicendo all’avvocato che, se voleva, poteva presentare una istanza per chiedere di non acquisire al processo la testimonianza di Pinton. Il prete aveva riferito che durante una confessione la presunta vittima gli aveva chiesto “la cortesia di visionare un documento”, per metterne a punto la stesura. Era la lettera della vittima al vescovo di Como, don Diego Coletti in cui la presunta vittima denunciava le aggressioni subite da Martinelli.

“Don Martinelli: un leader della sagrestia”

L’11 aprile 2018, davanti al promotore di giustizia, don Ambrogio Marinon, ex economo Preseminario e nell’equipe degli educatori, aveva dichiarato di aver visto Martinelli uscire dalla stanza di un altro ragazzo intorno alle 22 (un seminarista che non era la presunta vittima), dicendo di averne parlato con il rettore. Oggi lo ha confermato, aggiungendo che il rettore non parlò con i ragazzi coinvolti, stabilendo che in quel gesto non ci fosse niente di strano.

Nelle precedenti dichiarazioni (che oggi ha tutte confermate) aveva detto della presunta vittima: “Lo ricordo come un ragazzo debole. Se non avesse avuto l’appoggio del giovane polacco non avrebbe avuto il coraggio di denunciare. Avevo notato che per un periodo fu messo da parte da don Radice, non svolgeva più alcuni servizi liturgici, non so perché”.

Di don Radice invece ha detto: “Aveva creato una situazione ‘polarizzata’ in seminario, tutta focalizzata sul suo pupillo Martinelli. Noi sacerdoti contavamo meno di niente, sicuramente meno di Martinelli, che si imponeva con facilità. Ero educatore, ma solo sulla carta, la mia figura non veniva riconosciuta dai ragazzi”.

Dell’altro ragazzo polacco invece ha affermato: “Il suo obiettivo è quello di demolire totalmente l’immagine di don Radice e di Martinelli, finché non lo raggiungerà non si fermerà”. E di don Martinelli: “Era un leader della sacrestia della basilica di San Pietro”.

