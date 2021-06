Covid-19, a Roma sono 84 i positivi: è il numero dei casi è il più basso da settembre 2020

Roma – “Oggi su oltre 7mila tamponi nel Lazio (-141) e oltre 4mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 170 nuovi casi positivi (-63), i decessi sono 5 (=), i ricoverati sono 686 (-4). I guariti sono 1130, le terapie intensive sono 124 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,3%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 84. Il numero dei casi è il più basso da settembre 2020. Nella giornata di oggi superati 3.750.000 di dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale. Più di un cittadino su due ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Nella Asl Rm4 e Asl di Rieti zero casi e zero decessi. Incidenza e rt da zona bianca”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

La situazione nelle Asl

Asl Roma 1: sono 25 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 2: sono 41 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi;

Asl Roma 3: sono 18 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 4: sono 0 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi;

Asl Roma 5: sono 30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi;

Asl Roma 6: sono 11 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nelle province si registrano 45 casi e si registrano 4 decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 15 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi;

Nella Asl di Frosinone si registrano 11 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi;

Nella Asl di Viterbo si registrano 19 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso;

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

