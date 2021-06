Fiumicino, Baccini: “Il Comune ha acquisito beni confiscati alla criminalità? Siano destinati al sociale”

Fiumicino – Questa mattina il capogruppo de centrodestra in Consiglio comunale a Fiumicino, Mario Baccini, ha depositato una interrogazione su alcuni beni confiscati alla criminalità che sarebbero stati acquisiti dal Comune di Fiumicino. “Se risponde al vero che il Comune di Fiumicino ha acquisito questi beni confiscati alla criminalità – dice Baccini – vorremmo sapere se questa Amministrazione intende utilizzare suddetti locali (tre unità di cui due di categoria A/10 e un C/1) per metterli a disposizione della cittadinanza destinando questi immobili ad attività di carattere sociale o culturale che possano anche riscattare in modo etico la provenienza di tali beni per la collettività”.

