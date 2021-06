Mondiali di judo, Manuel Lombardo è argento con pass olimpico

Budapest – Uno straordinario Manuel Lombardo con una gara perfetta ha conquistato l’argento mondiale nei 66 kg a Budapest, un risultato che non solo lo proietta direttamente a Tokyo, ma lo colloca anche al posto di testa di serie numero 1 alle Olimpiadi.

Ed assieme a Manuel festeggia anche Odette Giuffrida che, pur seguendo la gara dalla tribuna della Laszlo Papp Sports Arena, ha riscontrato la qualificazione ufficiale per le Olimpiadi nei 52 kg dove sarà anche la testa di serie numero 3.

La gara di Manuel Lombardo è iniziata superando prima il tedesco Sebastian Seidl, quindi il cubano Orlando Polanco, entrambi per wazari. È stata quindi la volta del russo Yakub Shamilov, ippon di morote seoi nage e del kazako Yeldos Zhumakanov, vinto con una controtecnica allo scadere del secondo minuto di golden score. La finale con Joshiro Maruyama è stata la sfida fra due grandi campioni, risolta grazie ad un’invenzione che ha colto Manuel di sorpresa con uno yoko tomoe nage rapidissimo. Ed è stato il wazari che ha fatto la differenza: “Il mio sogno era vincerlo questo Mondiale, non fare secondo. Sono ‘non-contento’, ma sereno perché dopo l’Europeo mi sono infortunato e poi è successo nuovamente proprio adesso, poco prima del Mondiale e fino all’ultimo è stata in dubbio la partecipazione. Non sono riuscito a raggiungere lo scopo della gara però mi è sicuramente da stimolo per Tokyo”.

“In realtà Manuel non ha bisogno di tanti commenti – ha detto Odette Giuffrida festeggiando assieme a Manuel il pass olimpico – si presenta e dimostra tutto da solo. Dietro ogni sua medaglia c’è sempre una storia da raccontare. È difficile fermarlo, che sia un avversario, un infortunio o qualsiasi avversità. Manuel è nato per fare la storia. Ed ora è solo all’inizio”. (fijlkam.it)

(foto@fijlkam)

