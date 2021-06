Movida a Formia, vende alcol a dei minorenni: bar multato

Formia – La Polizia di Stato di Latina – Commissariato Distaccato di Polizia di Stato di Formia, durante lo scorso fine settimana è stato impegnato coi propri agenti in una serie di servizi coordinati di controllo del territorio mirati a prevenire assembramenti nei luoghi della movida.

Durante il servizio, coadiuvato anche dalla Polizia Locale, sono stati controllati oltre 100 avventori di pubblici esercizi, specie appartenenti alle fasce di età più giovani.

Particolare attenzione è stata posta al controllo della somministrazione di bevande alcoliche da parte dei bar del centro cittadino, in particolare ai più giovani, attesi gli svariati interventi effettuati a mezzo ambulanza nell’ultimo periodo dal 118, per minori in stato di ubriachezza.

Durante il servizio un bar di Largo Paone è stato sanzionato per somministrazione di bevande alcoliche a minori per un importo di euro 333,33. Sono in corso, da parte del Commissariato, approfondimenti di natura penale.

