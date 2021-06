Nadal batte Sinner al Roland Garros e vola ai quarti di finale

Parigi – Niente da fare. E’ Nadal a passare ai quarti. Il dio Rafael ha eliminato Sinner dal Roland Garros. Una partita lunga e impegnativa per entrambi e l’azzurro, seppur con grande determinazione con cui ha affrontato il suo ottavo di finale francese, non è riuscito a superare uno dei tennisti più forti al mondo.

Arriva dalla vittoria degli Internazionali di Roma Nadal, con lo scopo di replicare ancora la conquista del Roland Garros e per la 14esima volta in carriera. Il Re Nadal ha vinto in tre set con 7-5, 6-3, 6-0 in tabellone.

