Parco Leonardo, DemoS Fiumicino: “La mancanza di punti di acquisto di beni prima necessità diventa un problema sociale”

Fiumicino – “La chiusura ed il posticipo ad Agosto 2021 dell’apertura dell’unico supermercato nel Centro Commerciale di Parco Leonardo crea di fatto un grave disagio a tutti i residenti della zona, soprattutto a quelli appartenenti alle categorie fragili e privi di un aiuto familiare”. Lo dichiara in una nota, Ferreri Maurizio, Capogruppo DemoS Fiumicino.

“I residenti di un’ intera zona come Parco Leonardo – spiega il Capogruppo – saranno costretti, infatti, per mesi a rifornirsi presso attività alimentari distanti e non certo accessibili a coloro che, per varie ragioni, hanno difficoltà nel muoversi .

La mancanza di un servizio indispensabile aumenta il disagio sociale denunciato già da tempo anche dai residenti di Pleiadi: circa 1400 nuclei familiari situati in una zona priva da anni di attività legate alla vendita di alimenti o igiene personale e non certo adiacente al Centro Commerciale”.

“Fortunatamente oggi – sottolinea Ferreri – qualche persona volenterosa ha dato la sua disponibilità ad aiutare e supportare chi per vari motivi vive questo problema. Ciò, però, non può sottrarre l’Amministrazione Comunale dal trovare delle urgenti soluzioni e dare concrete risposte, temporanee per i residenti di Parco Leonardo e permanenti per i residenti della zona Pleiadi”.

“Porteremo queste criticità anche all’interno della Commissione Sociale – conclude il Capogruppo – chiedendo un urgente incontro tra residenti, Assessore al Sociale ed Assessore alle Attività Produttive”.

