Sanità, Ciacciarelli (Lega): “La nuova Tac dell’Ospedale di Frosinone funziona solo poche ore al giorno”

Regione Lazio – “Da quanto riportano gli Organi di Informazione del 05 giugno 2021, la Tac dell’Ospedale di Frosinone, inaugurata in pompa magna esattamente un mese fa, il 7 maggio, con tanto di scenografico taglio del nastro e folla festante al seguito, è finita a funzionare a mezzo servizio”. Lo ha affermato, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

“Solo poche ore al giorno, – spiega il Consigliere regionale – e questo è fonte di inefficienza e disagi enormi per i pazienti e per i dipendenti stessi. Incredibile poi, il fatto che la direzione generale Asl, a specifica richiesta di giustificazioni da parte di alcuni giornalisti, ha fatto semplicemente ed assurdamente una misera scena muta.

La verità si è rivelata: finita la commedia taglianastri, molto di moda negli ultimi tempi nella Asl di Frosinone, i nodi sono venuti al pettine evidenziando la solita carenza organizzativa dell’ente”.

“Verrebbe da dire: ‘sotto il nastro niente’ – conclude Ciacciarelli -. Immaginando tutto questo non ho preso parte alla inaugurazione in pompa magna, che poi si è rivelata per quello che era”.

(Il Faro online)