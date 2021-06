Botte da orbi a Minturno: piazza dell’Annunziata si trasforma in un ring

Minturno – Piazza dell’Annunziata a Minturno si è trasformata in un ring ieri pomeriggio, 7 giugno. Due uomini, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della stazione, se le sono date di santa ragione.

Ad avere la peggio uno dei due, colpito in faccia da una bottigliata che gli ha provocato gravi ferite. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove si trova tuttora ricoverato a causa delle lesioni riportate. Sembra, infatti, che il colpo gli abbia provocato la rottura dei denti, una ferita all’occhio e altri tagli in volto.

Gli uomini dell’Arma stanno indagando sull’accaduto per verificare le eventuali cause e responsabilità e stabilire se procedere nei confronti dei due uomini coinvolti.

