Brucia una veranda, serata di paura a Ladispoli

Ladispoli – Alle 23 e 30 di ieri, 7 giugno 2021, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono stati chiamati a intervenire in via Dublino per un incendio abitazione.

Le fiamme si erano sviluppate nella veranda.

Quando sono arrivati i pompieri hanno rilevato che a bruciare erano un paio di secchi della spazzatura ed alcuni arredi. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato tanto tempestivo quanto provvidenziale, infatti, in breve hanno spento il fuoco e impedito che si propagasse al resto della casa.

Dai primi accertamenti svolti sembra verosimile che le cause siano state accidentali.

