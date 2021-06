Fiumicino – Una mostra fotografica esclusiva arriva al Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino che, andando ancora una volta fuori dai soliti schemi, diventa ‘location’ permanente degli scatti dell’Archivio Enrico Appetito.

Il nome dell’esposizione non è scelta a caso infatti, l’opera dei grandi fotografi di scena, Enrico Appetito e Mario Tursi, racconta il marchio italiano, conosciuto in tutto il mondo per la ricchezza e la varietà dei suoi prodotti, attraverso gli scatti più intensi di un percorso di contiguità creativa dei fotografi di scena con i registi e gli attori più celebri.

Un viaggio all’insegna della conoscenza della cultura del cibo, della tradizione enogastronomica, del fascino della moda e della qualità della produzione artigianale. Protagonisti i volti iconici e le incantevoli dive che i nostri fotografi hanno incontrato nel corso della loro carriera e che oggi ci lasciano un’incredibile testimonianza di un periodo unico del cinema italiano.

Riconosciuto di interesse storico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo nel 2016, l’Archivio Enrico Appetito è un archivio storico di fotografia di cinema che conserva oggi un patrimonio fotografico di oltre due milioni e mezzo di scatti di scena, fuori set e backstage di oltre 500 film, a partire dagli anni Sessanta fino ai nostri giorni, corredati da studi fotografici, reportage e fotografie inedite scattate durante la lavorazione dei film e spesso escluse nel montaggio finale.

“Già prima della pandemia era desiderio della proprietà immobiliare fare una mostra con alcuni, degli oltre 500 straordinari scatti, del grande fotografo Enrico Appetito. Opere provenienti dal suo archivio storico dove le immagini celebrano il meglio del Made in Italy in tutte le sue forme: l’artigianato, il commercio, la gastronomia e non per ultimo ovviamente, il cinema italiano e i suoi protagonisti. In questo momento di ripartenza, l’occasione ci è sembrata giusta per sottolineare -attraverso queste foto uniche- l’importanza dei settori che contribuiscono a muovere gli ingranaggi del mercato economico italiano. L’esclusiva mostra fotografica inoltre, mette in luce la polifunzionalità dei Centri Commerciali che, da luoghi destinati allo shopping, si trasformano in spazi culturali di un certo livello”, dichiara Gianpiero Campoli, Direttore del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino.

“Amo considerarmi una figlia d’arte. Mio padre Enrico Appetito, era un fotografo di scena che ha trascorso la maggior parte della sua esistenza tra i set cinematografici di più generazioni, sapendo cogliere con la sua ripresa emozioni e frammenti di un mondo straordinario e creativo. Dai suoi racconti avevo la sensazione che non fotografasse soltanto, ma che fosse addirittura coinvolto nella regia stessa del film, tanto ne era entusiasta. Sul set si muoveva con l’agilità di un felino, con quella discreta invadenza tipica del fotografo di scena, a dispetto della sua stazza: un uomo tenace e pignolo, incredibilmente abile e capace. Oggi nel mio archivio storico, riprendo in mano i suoi scatti e quelli di altrettanto noti fotografi di scena, riscoprendo, ancora una volta, l’innamoramento per il magico mondo del cinema”, il commento di Tiziana Appetito, artista e curatrice della mostra.

