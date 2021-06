Fiumicino, orario estivo dei bus anticipato di una settimana: ecco le nuove corse

Fiumicino – E’ entrato in vigore con una settimana di anticipo l’orario estivo del Trasporto pubblico locale nel comune di Fiumicino. Nessuna comunicazione ufficiale è arrivata dalle Istituzioni, ma sul sito dell’azienda che gestisce le corse dei bus si legge che già da lunedì 7 giugno sono in vigore gli orari estivi del Tpl. La mancata comunicazione ha provocato non pochi disagi ai cittadini e anche agli studenti che, proprio negli ultimi due giorni di scuola, si sono visti modificare gli orari delle corse degli autobus.

Per consultare i nuovi orari estivi clicca qui

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino