Il presidente Macron preso a schiaffi: il video diventa virale – VIDEO

Parigi - Uno schiaffo a Emmanuel Macron. Incidente per il presidente della Francia che, come mostra un breve video che sta circolando sui social, è stato schiaffeggiato da un uomo che si è definito "anarchico". L'episodio è avvenuto durante il viaggio del presidente francese nel dipartimento della Drome, quando Macron si è avvicinato a piedi ad alcune persone che lo stavano salutando, all'uscita dalla scuola alberghiera di Tain-l'Hermitage, intorno alle 13.40. L'autenticità del video, in cui si sente chiaramente "abbasso Macron", è stata confermata dall'entourage del presidente francese.

Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5 — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

Le autorità francesi hanno arrestato due uomini, come riporta France 24 citando funzionari locali. Le Figaro precisa che i due arrestati sarebbero esponenti del movimento dei 'gilet gialli'. "L'uomo che ha cercato di schiaffeggiare il presidente e un altro individuo sono attualmente interrogati dalla gendarmeria", ha affermato la prefettura regionale in una nota. I due sono stati identificati in Damien T., presunto autore dell'aggressione del presidente francese, e Arthur C. che lo stava accompagnando. (fonte Adnkronos)