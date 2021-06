IX Municipio, Cucunato (Lega): “Il M5S ancora assente su sicurezza e manutenzione delle strade”

Roma – “Le strade del IX Municipio sono pericolose, poiché in tanti casi vi è la totale assenza della manutenzione stradale da parte del Comune. Nonostante si tratti di una tematica tanto spinosa quanto sensibile, quest’Amministrazione M5S ha messo da parte questo aspetto”.

A parlare è Piero Cucunato, Capogruppo Lega Salvini Premier nel IX Municipio di Roma, aggiungendo: “Per questo il 1 giugno con una mia interrogazione ho voluto ricordare le richieste e gli appelli su cui il Presidente del IX Municipio non ha dato risposta a Comitati di Quartiere e associazioni attive nel volontariato locale.

Al Torrino, su via della Grande Muraglia, i dissuasori di velocità sono rotti da tempo, ma soprattutto mancano su tutta la strada dei semafori per l’attraversamento pedonale, le rotonde con l’erba alta sono un pericolo per automobilisti e pedoni.

Nel quartiere di Mezzocammino, in prossimità delle scuole e delle attività commerciali nei pressi di via Cavaceppi e via Galleppini è assente la segnaletica stradale e i dissuasori di velocità. Invece nelle aree commerciali del quartiere, manca addirittura un semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale. Anche via di Vigna Murata risulta molto pericolosa a oggi, tra semafori coperti da cantieri, transenne, erba alta e un’oggettiva mancanza di visibilità.

Nel quartiere Millevoi, che è presente nel quadrante dell’Ardeatina, si segnalano condizioni pessime dell’asfalto e la necessità di dissuasori di velocità, visto che una strada così può mettere a rischio l’incolumità di automobilisti e motociclisti. In ultimo, Fonte Laurentina, dove manca la segnaletica orizzontale prima degli attraversamenti pedonali.

Cosa ha fatto il IX Municipio e l’Assessore competente su questi problemi in tutti questi anni? In tutti questi punti continuano ad avvenire bruttissimi incidenti stradali a causa dei problemi menzionati. Pedoni investiti e pericoli per automobilisti e ciclisti un problema più volte sollecitato con atti in consiglio ma il governo del Municipio a guida M5S sembra essere del tutto assente e latitante”.

