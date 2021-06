Latina, ruba un ricettario medico e mena l’infermiera per scappare: arrestato

Latina – La Polizia di Stato di Latina, ieri, ha arrestato un 54enne pregiudicato per rapina impropria.

L’uomo, in cura presso il SER.D. dell’ospedale Santa Maria Goretti, lo scorso 24 maggio, era stato sorpreso da un’infermiera all’interno di un laboratorio del nosocomio mentre cercava di impossessarsi di un prontuario delle ricette di un medico, in quel frangente assente dalla stanza.

La donna aveva tentato di bloccare l’uomo, il quale nel tentativo di liberarsi e fuggire l’aveva colpita procurandole lesioni articolari per 20 giorni di prognosi.

I poliziotti della Squadra Volante, insieme con i colleghi del Posto di Polizia dell’ospedale, lo avevano immediatamente individuato e denunciato.

Su richiesta del Pm Daria Monsurrò, il Gip del Tribunale di Latina, Giuseppe Molfese, ha emesso l’ ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 54enne è stato rintracciato dai poliziotti della Volante che lo hanno arrestato e condotto in carcere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

