Fiumicino – Oltre 60 dipendenti, un unico obiettivo: ripulire la spiaggia adiacente a via del Pesce Luna, un tratto di costa troppo spesso abbandonata a se stesso e sommerso dai rifiuti. E quale giorno migliore per farlo se non la Giornata Mondiale degli Oceani (leggi qui) che cade proprio oggi, 8 giugno 2021 per ricordare quanto i mari e gli arenili siano fondamentali per il nostro ecosistema, ma costantemente minacciati dall’inquinamento.

Con un’adesione volontaria, sono stati tantissimi i dipendenti di Adr che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa, organizzata da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Comune di Fiumicino, al fine di ridurre l’inquinamento delle spiagge del nostro territorio, dove si riversano tonnellate di rifiuti di ogni tipo trasportati dal mare o gettati dagli “incivili”. L’operazione di pulizia straordinaria e recupero è durata circa 2 ore, durante la quale i volontari, suddivisi in più squadre, hanno raccolto e differenziato chili e chili di rifiuti

All’iniziativa hanno partecipato, aiutando i volontari nella raccolta, il presidente di Adr Claudio De Vincenti, l’amministratore delegato di Adr Marco Troncone, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e l’assessore all’ambiente Roberto Cini.

Con costanza e dedizione, l’impegno di tutti i partecipanti è stato significativo, ma non è mancato il divertimento: al termine della raccolta rifiuti, infatti, i dipendenti hanno partecipato ad una sorta di “gioco a premi” con in palio dei biglietti per assistere alla partita degli Europei 2021 Italia-Svizzera.

“Quella di oggi è una giornata davvero importante, – ha dichiarato Claudio De Vincenti, presidente di Adr – in cui siamo impegnati in un lavoro che consenta di rendere questa spiaggia fruibile ai cittadini. Si tratta di un’iniziativa che, più in generale, si inserisce nella Giornata Mondiale degli Oceani perché siamo convinti che sia fondamentale per tutti avere la possibilità di fruire di mari belli, puliti e pieni della loro vita originaria.

Tutto questo fa parte di un impegno che Adr ha preso nei confronti dell’ambiente: vogliamo che la nostra azienda sia all’avanguardia nella transizione ecologica e questo non riguarda solo il territorio intorno all’aeroporto, ma anche tutto quello che faremo al suo interno. In particolare, abbiamo avviato una politica che ha come obiettivo di ridurre a zero le emissioni di Co2 entro il 2030”.

L’iniziativa di oggi non è la prima ad interessare la spiaggia di Pesce Luna, ma segue altre operazioni di pulizia avvenute nel corso dell’anno: “Proprio questo sito, che è un meraviglioso tratto naturale del litorale romano, è stato già recuperato e rigenerato alla fine dell’anno scorso, – ha spiegato l’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone – rimuovendo una serie di fabbricati abusivi.

Quello è stato il primo passo, ma ci siamo dati appuntamento per continuare a ripulire la spiaggia perché non molto distante da qui c’è l’aeroporto, una realtà ingombrante dal punto di vista dell’impatto ambientale e abbiamo la responsabilità di comportarci al meglio nel territorio, in modo armonico e cooperativo. Una delle nostre più grandi aspirazioni è quella di essere un aeroporto sostenibile, attento all’ambiente e al nostro territorio. Noi qui oggi diamo concretamente un contributo ecosostenibile. Non dimentichiamo che sostenibilità significa anche attenzione alle persone, allo sviluppo, al territorio e alle comunità locali”.

Al termine dell’iniziativa, Troncone ha consegnato le chiavi della spiaggia al sindaco Esterino Montino: “Questo luogo è sempre stato afflitto dal degrado, – ha spiegato il Sindaco – con montagne di rifiuti che oggi abbiamo contribuito a togliere. Ora sarà una spiaggia curata, protetta e valorizzata. La nostra intenzione e di tenere il cancello chiuso, in modo da poter lasciale le auto fuori e raggiungere la spiaggia a piedi”.

“La collaborazione con Adr è uno sforzo tra le istituzioni – ha concluso Montino – e ci sono tutte le condizioni per andare avanti. Mi auguro anche si possano trovare delle soluzioni più strategiche oltre questi episodi molto importanti. In una situazione dove la pandemia ci ha distrutto la compagnia aerea, gli aeroporti, il turismo e il riflesso che comporta la crisi, cominciamo a vedere piccoli segnali di ripresa e speriamo di poter tornare presto alla normalità”.

“Ringraziamo tutti, – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino Roberto Cini – operatori, dipendenti, Adr e la nostra Amministrazione per l’impegno dimostrato”.

