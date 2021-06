Minturno, per la prima volta una donna è Presidente del Consiglio comunale

Minturno – “Con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del rendiconto della gestione 2020, si chiude positivamente un ciclo di amministrazione ‘finanziaria’ durato 5 anni“.

E’ soddisfatto il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli per il risultato raggiunto: “Un ente risanato, con una cassa ampiamente positiva, con una struttura veloce nei pagamenti, con adeguate coperture del rischio contenzioso, capace di approvare gli ultimi 2 bilanci entro il 31 dicembre, cosa molto rara per gli enti locali, in special modo ai tempi del Covid”.

Il primo cittadino di Minturno sottolinea come “basta seguire le cronache delle grandi città per capire quanto sia fondamentale per un Comune avere i conti in ordine, i debiti azzerati, la cassa adeguatamente consistente per sostenere investimenti finalizzati allo sviluppo e all’equità.

Oggi Minturno ha di nuovo tutto questo. Finalmente.

Grazie Daniele Sparagna, per la quantità e la qualità del lavoro svolto, e per l’enorme risultato raggiunto. Un ringraziamento a tutta la struttura dell’ente ed in particolare modo alle donne e agli uomini impegnati nel settore bilancio e tributi dell’ente”.

Con l’occasione Stefanelli sottolinea un’importante novità: “Per la prima volta abbiamo un Presidente del Consiglio comunale donna. Auguri a Paola Graziano, eletta allo scranno più alto dell’aula consiliare. Un ulteriore ‘prima volta’ in questa consiliatura”.

