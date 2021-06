Olimpiadi, Basile stacca il pass per Tokyo nei 73 kg

Budapest – Fabio Basile stacca il biglietto per Tokyo 2020. Il campione olimpico azzurro a Rio 2016 (nei 66 kg), spettatore interessato dei Mondiali di judo in corso a Budapest, certifica il suo pass per i Giochi Olimpici giapponesi nella categoria 73 kg grazie al suo piazzamento nel ranking, favorevole rispetto a quello di Giovanni Esposito, fermato agli ottavi della rassegna ungherese che rappresenta l’ultimo evento di qualificazione olimpica. (coni.it)

(foto@fijlkam.it)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport