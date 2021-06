Roma, mostra i genitali in strada a una bambina: arrestato

Roma – Un cittadino italiano di 47 anni in Viale Ionio, dopo essersi tirato giù i pantaloni, ha mostrato i genitali ad una bambina che transitava a bordo di un’autovettura in compagnia della madre. La donna, sconvolta, ha immediatamente allertato la Polizia che nel giro di pochi minuti è intervenuta sul posto.

Il 47enne, con vari precedenti di polizia, nel frattempo si era rintanato nell’esercizio commerciale di cui è socio dove è stato trovato dagli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri. Qui i poliziotti, insospettiti da un forte odore di droga, hanno proceduto alla perquisizione del locale rinvenendo 13 buste in plastica contenenti 141,116 grammi di marijuana, 1 busta contenente 97,58 grammi di hashish, 30 bustine in plastica contenenti 131,18 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione, 1 rotolo di carta pellicola e numerose bustine in plastica per il confezionamento.

Nel banco di vendita, occultate con estrema cura nel fondo di un cassetto, sono state rinvenute 61 banconote da 50 euro, mentre nella stampante, al posto del toner, è stato rinvenuto un astuccio di colore verde contenente 18 banconote da 20 euro, 20 banconote da 10 euro e 7 banconote da 5 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 262,56 grammi di hashish divisi in 5 involucri, un bilancino di precisione, un coltello per il taglio e numerose bustine in plastica per il confezionamento.

Al termine degli accertamenti il 47enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e atti osceni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

