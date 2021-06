Roma, si allaga un asilo: 40 bambini salvati dai Vigili del Fuoco

Roma – Dalle 12 e 30 di oggi, 8 giugno, sono arrivate alla Sala Operativa molteplici telefonate di richiesta di aiuto legate al maltempo.

Tra le aree più colpite dal brutto tempo quella di Roma Nord e precisamente: Corso Francia, Ponte Milvio ,Prati , Montemario e Nomentano.

La 9 A dei Vigili del Fuoco di Prati è intervenuta in via Castelnuovo di Porto per un soccorso a persone all’interno di un asilo nel quale, a causa di un allagamento, 40 bambini e 6 adulti erano impossibilitati ad uscire.

E’ stato grazie all’intervento dei soccorritori che i piccoli insieme al personale della struttura scolastica sono stati trasportati fuori dal plesso e messi in sicurezza in un albergo nelle vicinanze. In seguito sono stati contattati i genitori dei bambini.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo