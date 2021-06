Terrore a Fregene, cade dalla scala e si trafigge una mano

Fiumicino – Un uomo di 46 anni di Fregene, ieri sera, 7 giugno, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente.

Voleva cogliere una nespola. Aveva puntato la scala sotto l’albero ed era salito, non pensava potessero esserci conseguenze, chissà quante volte lo aveva fatto prima senza alcun problema. Stavolta invece è successo l’impensabile… la scala ha traballato e l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente sopra una ringhiera appuntita con la quale si è trafitto una mano.

La scena che si è prospettata agli occhi dei passanti e dei soccorritori è stata da film dell’orrore. Sangue, tanto da far temere il peggio. D’altro canto bastava poco e le conseguenze potevano essere disperate: poteva restare trafitto all’addome o alla schiena. Tanta la paura per le sorti del 46enne. Ma la macchina dei soccorsi è stata tempestiva.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito estremamente gravi e i sanitari dell’Ares 118 insieme a un’automedica e ai carabinieri di Fregene sono arrivati in breve in via Bussana dove si era verificato l’incidente.

E’ stato però necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri per tagliare con le cesoie idrauliche quella maledetta ringhiera e affidare l’uomo, con il pezzo di ferro ancora infilato nella mano, alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato in codice rosso al policlinico Gemelli.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino