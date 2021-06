DemoS Fiumicino: “Pronto Decoro è un servizio da consolidare e potenziare”

Fiumicino – “Dopo tre mesi dalla partenza del progetto, vogliamo evidenziare il buon risultato ottenuto sul territorio da ‘Pronto Decoro’, un nuovo servizio ideato da questa Amministrazione, per dare in tempi brevi, concrete risposte alle segnalazioni dei residenti inerenti lavori di piccola manutenzione urbana. Il nostro giudizio, visti i risultati ottenuti dei tanti interventi già effettuati su tutto il territorio comunale, non può che essere positivo”. Così, in una nota, il Direttivo DemoS Fiumicino.

“Considerato l’apprezzamento del servizio da parte dei residenti – prosegue il Direttivo – e il continuo aumento delle segnalazioni che pervengono all’indirizzo email pronto.decoro@comune.fiumicino.rm.it, chiediamo al Sindaco e all’Assessore preposto, oltre al mantenimento del servizio ‘Pronto decoro’ anche per i prossimi anni, un potenziamento dello stesso attraverso l’aumento del numero delle squadre che operano nel nostro Comune”.

