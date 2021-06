Ostia – Nel pomeriggio di ieri, martedì 8 giugno, accolto dal direttore del Parco, Alessandro D’Alessio, il presidente federale della Repubblica austriaca, Alexander Van der Bellen, ha visitato l’Area archeologica di Ostia Antica.

Prima tappa al Museo Ostiense (attualmente chiuso per importanti interventi di riallestimento), accompagnato dalla consorte Doris Schmidauer. L’illustrazione di alcune opere identitarie, il Mitra Tauroctono e la Vittoria Alata su tutti, è stata offerta dalla guida Leonardo Guarnieri in lingua tedesca.

Il presidente, prima lungo la via di Diana fino all’evocativo Thermopolium, poi al Capitolium e al Foro. Ritornando sul Decumano, il gruppo istituzionale ha fiancheggiato edifici e monumenti romani fino alla cosiddetta Galleria degli stucchi, percorsa per accedere nel Teatro antico. Con il più classico degli sfondi ostiensi si è consumato in un clima di cordialità anche la photo opportunity istituzionale che ha visto all’opera il funzionario archeologo Marina Lo Blundo, cui dobbiamo gli scatti in questa pagina.

A Roma per impegni istituzionali, il Presidente austriaco – che lunedì ha incontrato il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, al Quirinale, e ieri mattina è stato ricevuto dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi – è stato accompagnato nella visita a Ostia Antica da due ministre: per l’Ecologia, Leonoe Gewessler, e per gli Affari Europei, Karoline Edtstadler.