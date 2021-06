Maltempo a Roma, donna incinta resta bloccata con l’acqua fino alle ginocchia

Roma – Durante il violento nubifragio che ha imperversato la città di Roma nel pomeriggio di ieri, martedì 8 giugno, gli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, hanno soccorso e salvato una donna all’ottavo mese di gravidanza, rimasta bloccata a causa del livello dell’acqua e dei numerosi detriti presenti in strada.

In particolare, intorno alle ore 14.00, è giunta in sala operativa una richiesta di aiuto poiché in Corso Francia, altezza via Flaminia, una donna era rimasta bloccata, circondata dall’acqua piovana che oramai era arrivata all’altezza del ginocchio.

Gli agenti, unitamente ai colleghi del XV Distretto Ponte Milvio, diretto da Luigi Mangino, sono intervenuti immediatamente e hanno raggiunto la donna, tranquillizzandola e mettendola al sicuro. Dopo essersi assicurati che stesse bene hanno poi provveduto a riaccompagnarla a casa.

Il Faro online (Foto © Meteo Lazio)– Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo