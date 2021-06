Tragico incidente a Scauri: morte cerebrale per un 19enne

Minturno – E’ stato un tragico incidente quello che si è verificato ieri sera, 8 giugno, nei pressi di piazza Rotelli a Scauri alle 21 e 30.

Un giovanissimo, un 19enne del posto, viaggiava in sella al suo scooter quando è rimasto coinvolto in un incidente. Il 19enne si è scontrato con una Renault. Un impatto terribile a causa del quale il giovane è stato sbalzato dal mezzo per oltre una decina di metri, riportando ferite apparse immediatamente gravissime ai sanitari del 118 che sono accorsi insieme ai carabinieri della stazione di Scauri e ai colleghi del Norm.

Le attività dei soccorritori sono state velocissime. In breve il 19enne è stato portato a Formia per essere elitrasportato al San Camillo di Roma dove hanno constatato la morte cerebrale.

Un dramma per la famiglia del ragazzo e per l’intera comunità che ha accolto la notizia con grande dolore.

