Vincoli a Fiumicino, Baccini: “Il centrodestra è al fianco del Comitato Isola Sacra”

Fiumicino – “Rispondiamo positivamente all’appello del Comitato spontaneo di Isola Sacra sulla necessità di chiarire e trovare una soluzione per i vincoli dell’area (leggi qui). Già il centrodestra si è più volte espresso in merito. I cittadini sono esasperati perché attendono da oltre vent’anni la soluzione de problema dei vincoli che impediscono la realizzazione del piano regolatore. Siamo e saremo al fianco dei cittadini per chiedere il rispetto dei diritti e sicuramente aderiremo a sostegno delle iniziative del Comitato di Isola Sacra”. Lo fa sapere, in una nota, Mario Baccini, coordinatore del centrodestra di Fiumicino.

