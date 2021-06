“Voodoo”: ecco il nuovo singolo di Samuele Berardi in arte S3melk

Musica – È fuori adesso “Voodoo” il nuovo singolo di S3melk. Brano dall’atmosfera puramente melodica con contaminazioni trap ed hiphop le quali ci conducono nel profondo del pensiero di S3melk in cui la vita può essere come un rito vudù, come un lancio di astragali o come una partita di poker.

Affidarsi ai fili della vita in un ottica fatalista pur conservando le proprie scelte restando lontani dagli schemi e dai pensieri altrui, ma consapevoli che nulla è più forte del destino stesso

Chi è S3melk

Samuel Berardi classe 97, in arte S3melk è nato a Marino. Scopre la musica 3 anni fa per caso quasi per gioco, ascoltando una base su youtube mette insieme qualche rima. Fonte d’ispirazione sono Sfera Ebbasta e all’artista di fama mondiale Travis Scott che influenzeranno la sua vena musicale con atmosfere hihop e trap. S3melk ha ancora tanto da dire sperimentazini preziose ancora tenute nel cassetto dei sogni e cinque tracce pubblicate su tutte le piattaforme digitali.

Il suo ultimo singolo Vodoo in uscita il 4 giugno 2021, sarà sotto etichetta discografica Visory Records.