Ardea – Sfiorata la tragedia ad Ardea, dove un bimbo di 4 anni nella serata di oggi ha rischiato di annegare nella fontana del giardino di casa.

E’ successo intorno alle 18:00 in via l’Aquila a Nuova Florida, il bambino stava giocando in giardino quando è caduto nella fontana e non è più riuscito a risalire.

Il padre è riuscito a fare un massaggio cardiaco al piccolo e a salvarlo, nonostante fosse già svenuto. Sul luogo è intervenuta immediatamente l’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, atterrato nel campo sportivo più vicino per trasportare d’urgenza il bambino all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Sul posto anche i Carabinieri di Ardea.