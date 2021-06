Arriva a Pomezia una nuova sede di EcoItaliaSolidale

Pomezia – Dal primo giugno è presente a Pomezia una sezione di Ecoitaliasolidale presso l’Associazione Pomezia Aiuta in via Singen. Il presidente di Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti, ha accettato di buon grado la richiesta di Pomezia Aiuta di aprire presso la sua sede una sezione di Ecoitaliasolidale per portare avanti, grazie al supporto nazionale dell’associazione, iniziative di salvaguardia ambientale sul territorio.

Il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, fondato da Piergiorgio Benvenuti e da altri ambientalisti il 28 marzo 2011, attualmente è presente su tutto il territorio nazionale.

“Un movimento – ha dichiarato Benvenuti – nato dall’esperienza di soggetti che provenivano da culture diverse ma con un sogno da realizzare, creare in Italia un grande Movimento attento alle esigenze del pianeta e degli uomini, totalmente libero da ogni condizionamento di lobby politiche o economiche”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Pomezia