Fiumicino – Sono in corso i lavori di messa in sicurezza di via della Pineta e via Porto azzurro a Fregene. A fare il punto sull’andamento dei cantieri è l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia che spiega: “Sono lavori iniziati la scorsa settimana e proseguiranno anche a seguire, nei prossimi giorni.

La ditta incaricata dall’assessorato ai Lavori Pubblici – spiega Caroccia – si sta occupando oltre che della messa in sicurezza anche dei tratti dissestati dalle radici. In particolare si sta intervenendo anche nel tratto adiacente al punto di primo soccorso e al centro anziani per la sistemazione del manto stradale”.

