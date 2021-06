Coronavirus, un’altra vittima a Nettuno: è la 63esima dall’inizio della pandemia

Nettuno – A Nettuno si registra la 63esima vittima dall’inizio della pandemia. Si tratta di una donna che era ricoverata una struttura ospedaliera.

“Sono profondamente addolorato per questa perdita – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – alla famiglia di questa ennesima vittima del Coronavirus vanno le mie più sentite condoglianze. Il lutto per la nostra città è profondo e sono vicino a tutti quelli che in questi quindici mesi hanno perso una persona cara”.

A Nettuno si registra un nuovo caso di coronavirus con il paziente che è stato posto in isolamento domiciliare. Si registrano anche cinque guarigioni, di cui una di un paziente che era ricoverato. Gli attualmente positivi sono 60 di cui 7 ospedalizzati.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno