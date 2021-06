Covid-19, a Fiumicino 1 nuovo positivo e 7 guariti: il bollettino del 10 giugno

Fiumicino – “Il nuovo report della Asl Roma 3 conferma il trend degli ultimi giorni sui contagi in città”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto a ieri abbiamo 1 solo nuovo positivo e 7 guariti per un totale di 36 persone positive su tutto il territorio – spiega il sindaco -. L’età media è di 37 anni e il rapporto con la popolazione totale è di 0.04. La maggior parte dei casi si concentrano tra Isola Sacra e Fiumicino (55% in totale) a cui seguono Fregene e Passoscuro (11% ciascuna)”.

“Domani saranno scelte, in base ai dati, le regioni che potranno andare in zona bianca e questa volta potrebbe toccare al Lazio – conclude il sindaco -. Questo significa che ci saranno molte meno restrizioni, a partire dal coprifuoco che verrebbe abolito e dal numero di persone che si possono spostare per visitare amici e parenti. Intanto nella nostra regione siamo a quasi 4 milioni di dosi di vaccino somministrate e da oggi si possono prenotare i ragazzi dai 12 ai 16 anni: un ottimo risultato e un altrettanto ottimo segnale che ci fa vedere l’uscita dalla pandemia come un traguardo sempre più vicino. Anche se da lunedì prossimo dovessimo entrare in zona bianca, come ci auguriamo, sarà comunque necessario ancora rispettare le regole di base, ovvero indossare la mascherina, mantenere le distanze dalle altre persone e igienizzare spesso le mani“.

