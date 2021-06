Euro 2020, le Frecce Tricolori sorvolano Roma e l’Olimpico: orario e dove vederle

Roma – Le Frecce Tricolori tornano a volare nel cielo di Roma il 10 e 11 giugno in occasione delle partite del Campionato europeo di calcio 2020.

Le Frecce Tricolori passeranno tra le 20.15 e le 21.15 locali. L’area predisposta ad ospitare le attività si estende dal suolo a 2000 piedi ed è configurata come zona temporaneamente riservata il 10 giugno e zona temporaneamente segregata l’11 giugno. Per vedere le Frecce basterà recarsi in un punto alto di Roma: una terrazza come quella del Giardino degli Aranci o del Gianicolo, ma sarà possibile ammirare il passaggio anche dal Colosseo o Piazza Del Popolo.

Per l’evento saranno istituiti dei divieti di sorvolo l’11 e il 16 giugno 2021, dalle 16.00 alle 23.00, e il 20 giugno 2021, dalle 13.00 alle 20.00 locali, sullo Stadio Olimpico di Roma e nelle immediate vicinanze. Il divieto di sorvolo è esteso a tutto il traffico fino a 2500 piedi, compresi mezzi a pilotaggio remoto. Da 2500 a 3500 piedi il divieto è rivolto al solo traffico VFR. Sono esclusi gli aeromobili di Stato, gli elicotteri della Polizia Locale, voli medici e il traffico IFR da/per Ciampino.

L’attività sarà soggetto al coordinamento con Roma ACC. Durante le attività saranno applicate le seguenti restrizioni: i seguenti Vrp non saranno disponibili: La Storta (RUW2), La Giustiniana (RUW1), Prima Porta (RUN2), Fidene (RUN1), Settebagni Service Area (RUNE1), Ring Service Area (RUE1), Trigoria (RAW1), Ponte Galeria (RFE1) e SS1 Aurelia (RFNE1). Il traffico IFR da Fiumicino, nel caso di pista 25 in uso, potrà subire ritardi. Il traffico da Ciampino potrà subire ritardi. L’aeroporto di Roma-Urbe rimarrà chiuso a tutto il traffico.

(Il Faro online)