Forza Italia, Fabrizio Salvitti è il nuovo delegato ai rapporti con la Regione Lazio

“Con soddisfazione annunciamo che Fabrizio Salvitti è stato nominato, su nostra precisa richiesta, Delegato di Forza Italia ai rapporti con la Regione Lazio”. Lo dichiarano Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio e Vincenzo Cari, commissario straordinario di Forza Italia per il Comune di Ardea.

“È un ruolo importante, – proseguono – ma che Fabrizio certamente merita di ricoprire per l’impegno, la passione e l’attaccamento ai valori di Forza Italia mostrati in questi anni. Questo traguardo significativo è frutto dell’intenso lavoro svolto finora, lavoro che adesso va portato avanti con maggiore determinazione per far crescere ancora di più il nostro partito sul territorio”.

(Il Faro online)