La denuncia di Feola (FdI): “A Fiumicino neanche uno sportello Inps”

Fiumicino – “Era il novembre 2020 quando, su sollecitazione dei cittadini del comune, avevamo denunciato la totale assenza di uno sportello Inps sul territorio comunale ed a distanza di otto mesi nulla è ancora stato fatto per sopperire a questa grave mancanza.” È quanto fa sapere in una nota Roberto Feola presidente del circolo territoriale di Fratelli d’Italia-Patria e Libertà a Fiumicino.

“Nonostante i continui solleciti – prosegue Feola – ricevuti da parte della cittadinanza i disagi affrontati dai nostri concittadini non sembrano conoscere fine. Gli anziani sono tutt’oggi ancora costretti ad affrontare il viaggio sui mezzi che collegano Fiumicino ad Ostia per poter raggiungere lo sportello Inps dislocato in quel municipio”.

“Auspico – conclude – che il comune si attivi per dare ai suoi cittadini risposte, ad oggi mai ricevute, e che questa problematica venga risolta quanto prima. Noi continueremo a vigilare su questa situazione e, qualora si renderà necessario, torneremo a denunciare questa grave mancanza sul nostro territorio”.

