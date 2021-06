Ostia, paura in via delle Baleniere: ruba un iPhone e tenta la fuga armata di coltello

Ostia – Nella giornata di mercoledì 9 giugno, il personale del Reparto Volanti e del X Distretto, ha tratto in arresto una donna francese, di anni 51 per furto e minaccia aggravata. La donna, all’interno di un negozio di abbigliamento di via delle Baleniere, poco prima si era impossessata di un telefono cellulare prelevato da una borsa di una cliente.

Subito dopo la responsabile del furto veniva localizzata dalla vittima attraverso l’applicazione “Trova I Phone”. Una volta individuata, l’autrice del furto ha estratto un grosso coltello da cucina per guadagnarsi la fuga. L’immediato intervento delle volanti ha consentito di bloccarla e trarla in arresto a poche centinaia di metri dalla vittima.

Condotta presso gli Uffici del X Distretto, la responsabile del furto veniva riconosciuta attraverso le videoregistrazioni precedentemente acquisite, come già responsabile di un’altra rapina, consumata all’intero di una merceria i primi giorni del mese di giugno utilizzando come strumento per la minaccia delle grosse forbici. Contattato il PM di temo, è stato disposto l’arresto ed il successivo rito per direttissima.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio