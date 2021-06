Passoscuro, su via Serrenti arrivano piante di lavanda e ginestra

Fiumicino – “In questi giorni l’Amministrazione ha provveduto a piantare diverse piante lungo il percorso più comune per raggiungere il mare di Passoscuro“. Lo dichiara la presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi.

“Nello specifico, lungo via Serrenti sono state piantate diverse piante di essenza quali lavanda, ginestra e pitosforo – spiega la presidente -, mentre sui varchi a mare adesso ci sono 10 tamerici. Un intervento che rende più bello e gradevole l’ingresso nella località e la passeggiata sul lungomare”.

“Inoltre, insieme all’assessore Cini, ieri abbiamo fatto un sopralluogo nel parco di Passoscuro – conclude Magionesi -. Adesso l’assessorato provvederà a sostituire le panchine e a mettere in sicurezza il parco. A settembre, invece, partirà l’intervento di riqualificazione che riguarda non solo il parco Salvo D’Acquisto, ma anche tutti gli altri parchi dislocati nelle diverse località del territorio”.

