Roma, raggiunge l’ultimo piano dell’appartamento e tenta di lanciarsi dalle scale

Roma – E’ pervenuta ieri nel pomeriggio al 112 Nue una telefonata per segnalazione di una persona che in via Malatesta, manifestava intenti suicidi. Pochi attimi ed il personale del XII Distretto Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte, era già sul posto. Il citofono dello stabile per accedere all’interno reso inutilizzabile.

A quel punto gli agenti, dopo aver controllato il perimetro del palazzo, hanno notato un piccolo giardino sul retro da dove hanno potuto scorgere una finestra semi aperta. Avendo avuto conferma che si trattava dell’appartamento della persona interessata, sono entrati.

L’uomo, accortosi della presenza della Polizia nell’abitazione, ha iniziato a scappare e, uscendo dalla porta d’ingresso, ha iniziato a salire velocemente le scale verso i piani superiori urlando ripetutamente di volersi togliere la vita, inseguito dal personale di Polizia che, contestualmente ha allertato il 118.

Infine, una volta raggiunto l’ultimo piano, l’uomo, ha oltrepassato il corrimano con l’intento di lanciarsi nel vuoto della tromba delle scale e quando era ormai con metà corpo oltre la balaustra, gli agenti del XII Distretto con uno scatto repentino sono riusciti ad afferrarlo evitando che compiesse l’insano gesto ed a riportarlo sul pianerottolo, rassicurandolo poi in attesa del personale medico, al quale successivamente è stato affidato.

