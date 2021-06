Vaccino anti-Covid, nuovo record nel Lazio: oltre 68mila somministrazioni in 24 ore

Roma – “Nella giornata di ieri 9 giugno, sono state somministrate 68.031 dosi di vaccini. Un nuovo record di somministrazioni quotidiane. La campagna prosegue velocemente e complessivamente abbiamo superato 3,9 mln di somministrazioni, il 54% di prime dosi e il 27% ha concluso il percorso vaccinale. Oggi pomeriggio si apriranno le prenotazioni per la fascia junior di età 12-16 anni con vaccino Pfizer per le giornate 12/13 giugno e 19/20 giugno a cui parteciperanno anche i pediatri di libera scelta”. Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio.

(Il Faro online)