Al via Euro 2020: tutto quello che c’è da sapere sugli Azzurri al torneo

Roma – Manca davvero poco a Euro 2020: le 24 squadre in gara si preparano per il torneo in programma dall’11 giugno all’11 luglio.

Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Scozia Repubblica Ceca

Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia

Gruppo F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania.

ITALIA

Partite Gruppo A

11/06: Turchia – Italia (Roma)

16/06: Italia – Svizzera (Roma)

20/06: Italia – Galles (Roma)

Qualificazioni

Bilancio Gruppo J: P10 V10 P0 S0 GF37 GS4

Miglior marcatore delle qualificazioni: Andrea Belotti (5)

Curriculum

Miglior piazzamento UEFA EURO: campione (1968) UEFA EURO 2016: quarti di finale, sconfitta con la Germania ai rigori

Commissario tecnico: Roberto Mancini

Uno dei migliori giocatori della sua generazione, ma dalle fortune altalenanti in maglia azzurra, Mancini non vede l’ora di lasciare il segno da allenatore della nazionale dopo aver vinto trofei a livello di club in Italia, Inghilterra e Turchia.

Giocatore chiave: Nicolò Barella

Centrocampista e uomo ovunque, è il frangiflutti della squadra di Mancini. Pedina fondamentale nel successo dell’Inter in Serie A, il 24enne sardo offre il pacchetto completo: tackle, tecnica, energia e puntuali inserimenti nell’area avversaria.

Osservato speciale: Federico Chiesa

I più stagionati ricorderanno il cognome Chiesa per via di suo padre, stella del Parma alla fine degli anni ’90. Nato proprio in quel periodo, Federico è stato protagonista di una stagione d’esordio stellare con la Juventus, segnando anche il gol-partita in finale di Coppa Italia. I palcoscenici importanti non lo spaventano e potrebbe rivelarsi il valore aggiunto degli Azzurri.

Lo sapevi?

Le qualificazioni dell’Italia si sono concluse con un 9-1 contro l’Armenia a Palermo, undicesima vittoria consecutiva (record) nonché decima in un anno solare (altro record). Per un gol, gli azzurri non hanno eguagliato la loro vittoria più ampia di sempre, 9-0 contro gli Stati Uniti nel 1948. (fonte Uefa Euro 2020 official website)